أكد المدير العام لمعهد باستور زبير حراث، اليوم الخميس ، أن عملية التلقيح من زكام الأنفلونزا الموسمية أعطت نتائج إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل سوى حالتي وفاة حتى الآن.

وأوضح حراث، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى ، أن حدة الزكام الموسمي أو ما يعرف بالأنفلونزا الموسمية قلت بكثير مقارنة بسنتي 2017 و 2016.

وأرجع الأمر لعوامل عديدة من بينها عمليات التحسيس التي قامت بها وزارة الصحة مع بعض الشركاء من بينهم معهد باستور .