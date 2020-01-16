أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الخميس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 15 جانفي، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة وبومرداس، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى ستة مخابئ للإرهابيين بمنطقة وادي بوخيران بالمدية.

وحسب البيان، ضبط حراس الحدود بتلمسان 65 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بنفس الولاية، 11 تاجر مخدرات بحوزتهم 25.9 كيلوغراما من الكيف المعالج و1000قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية والوادي، أربعة أشخاص وحجزت 13874 قرص مهلوس و1356علبة من الأدوية، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثلاثة أشخاص وضبطت 16 مولدا كهربائيا و05 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن.



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 95 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غليزان وتلمسان والنعامة والطارف.