تم،اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 13 معتقلا من سجناء الحراك إلى يومي 12 و 16 مارس المقبل.

يشار إلى أن هؤلاء المتظاهرين قد تم اعتقالهم يوم 1 مارس المصادف للأسبوع الثاني من جمعة الحراك بحبس الحراش، وقد أضرب بعضهم عن الطعام منذ بداية الأسبوع من أجل طلب محاكمة عادلة.

والمعتقلون المقرر محاكمتهم يوم 12 مارس هم: العربي محمد رؤوف، قاسي محمد، حمود حسين، فوزي أوسامة، حنان زين الدين العابدين، عبودي أوسامة، العربي عبد الرحيم، زيتوني محمد، عصيد فارس ومزيان أحمد.

أما قائمة المعتقلين المقرر محاكمتهم يوم 16 مارس فهم: جواب حمزة، جرانزي حمزة وسليماني زكريا.