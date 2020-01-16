نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأخبار المتداولة بشأن زيادة المنح الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك،"تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة المنح الدراسية، منسوبا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور لا أساس له من الصحة.

وتابعت الوزارة أنها "تكذب تكذيبا قاطعا هذه الإشاعات، وأن قيمة المنح الدراسية لم يطرأ عليها أي تغيير".



