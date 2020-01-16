أقدم، اليوم، عشرات الشباب ببلدية ديرة على غلق الطريق الوطني رقم 8 بالمدخل الشمالي للمدينة، متسببين في شل حركة المرور به، للمطالبة بحلول لتشغيلهم بالشركة النفطية المتواجدة بإقليم بلديتهم.

وأرجع المحتجون حركتهم الاحتجاجية ببلدية ديرة، الواقعة على بعد 60 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، إلى حرمان الشباب في إقليم بلديتهم من مناصب عمل بذات الشركة الوطنية النفطية، وأضافوا أنه رغم الأولوية في التوظيف للشباب المقيم بالبلدية غير أنهم لم يستفيدوا من شيء.