نفت إدارة اتحاد الجزائر ما جاء في تصريحات اللاعب هشام بلقروي بعد حادثة عزله وطرده من الفندق الذي يقيم فيه الفريق صبيحة اليوم.

ووصفت إدارة سوسطارة في منشور على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" التصريحات التي أدلى بها بلقروي لإحدى القنوات الخاصة بـ"الخاطئة والخطيرة".

وأكدت الإداراة في نفس المنشور أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها ستدلي بكل التوضيحات الخاصة بهذه القضية خلال الندوة الصحفية المقررة بعد لقاء "الكناري".

وكان اللاعب السابق للترجي التونسي قد اتهم إدارة الاتحاد بالمساومة بعدما طلبت منه تخفيض أجرته الشهرية بنسبة 50 في المئة مقابل السماح له باللعب أساسيا خلال القمة التي ستجمع النادي العاصمي بشبيبة القبائل مساء اليوم.

وذكر بلقروي المسؤول منير دبيشي الذي طرده من الفندق الذي يقيم فيه الفريق تحسبا لمقابلة اليوم بعدما رفض بتخفيض راتبه، واصفا إدارة النادي العاصمي بـ"الفاشلة" ومستبعدا عودته إلى الفريق.