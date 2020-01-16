أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعديلًا على مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتصفيات مونديال 2022 بقطر.

وجاء ذلك بعد ترسيم تعديل موعد البطولة الإفريقية من الصيف إلى الشتاء.

وجاء التبديل في المواعيد لتقام مباراة الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات 'الكان" خلال الفترة ما بين 23 و31 مارس، والخامسة خلال الفترة ما بين الأول والتاسع من جوان، والجولة السادسة، خلال الفترة ما بين الـ31 من أوت والثامن من سبتمبر.

وأجلت مباريات تصفيات كأس العالم التي كان من المقرر انطلاقها شهر مارس، لتقام المواجهة الأولى خلال الفترة ما بين 5 أكتوبر وحتى 13 من الشهر ذاته، والجولة الثانية ما بين التاسع والسابع عشر من نوفمبر.

يذكر، أن قرعة مجموعات تصفيات كأس العالم ستقام في القاهرة يوم الحادي والعشرين من جانفي الجاري.

وبهذا سيواجه المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوي مرتين خلال الفترة ما بين 23 و31 مارس، الأولى في الجزائر والثانية خارج الديار.

ومن بعدها يحل "الخضر" ضيوفا على زامبيا خلال الفترة ما بين الأول والتاسع من جوان ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة بوتسوانا خلال الفترة ما بين الحادي والثلاثين من أوت وحتى الثامن من سبتمبر.