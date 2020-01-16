يلتقي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 21 جانفي الجاري، بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا إعلاميا يضم عددا من مدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء سيكون "فرصة لتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف قضايا الساعة التي تشغل باله داخليا وخارجيا".

ويدخل هذا اللقاء --يضيف بيان رئاسة الجمهورية-- "ضمن التزامات رئيس الجمهورية بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسائل الإعلام. ولذلك سيكون متبوعا بلقاءات دورية بمجموعات أخرى من رجال الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية".