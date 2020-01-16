أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن "الجزائر وإيطاليا يتقاسمان رؤية مشتركة أساسها الحوار الذي هو الخيار الوحيد والفريد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا".

وصرح كونتي عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن "الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية ومقاربة مشتركتين فيما يخص الملف الليبي الذي يمثل انشغالا بالنسبة لبلدينا".

وبعد التأكيد على رفض بلده لأي تدخل عسكري في هذا البلد أبرز رئيس الوزراء الإيطالي ضرورة تحبيذ لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع معتبرا أن "الوقت قد حان للحوار وللتشاور".

وأضاف في نفس السياق، "يجب أن نثق في الآليات الديبلوماسية التي هي دائما أكثر نجاعة من السلاح لأنها تتيح خيار السلم والاستقرار".

وأشار كونتي إلى أن الجزائر وإيطاليا "تعملان سويا" تحسبا للندوة حول ليبيا المقررة يوم الأحد القادم ببرلين وتسعيان إلى "استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة" داعيا إلى وقف "دائم" لإطلاق النار كخطوة أولى لحوار "بناء".

ومن جهة أخرى، أبرز كونتي دور الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل لاسيما في مالي مؤكدا أن بلده يتشاور "باستمرار" مع الجزائر حول قضايا السلم والأمن.