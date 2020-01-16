ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى باسم الناشط يوسف أحمد ديدات، نجل الداعية الإسلامي المعروف، بعد محاولة اغتيال من مجهول في جنوب إفريقيا. وقالت أسرة ديدات إنه يرقد في حالة حرجة في مستشفى محلي بمدينة دوربان حيث يقيم.

روايات متضاربة

وسارع المغردون العرب إلى نعي الداعية الإسلامي فور تداول أنباء الحادثة رغم غياب أي تأكيد لمقتله، مما كشف عن تعاطف كبير من قبل المغردين الذين استبقوا الإعلان عن حالته الصحية وعبروا عن حزنهم لما حل به.

https://twitter.com/seham_m12/status/1217661740516827137

واستنكر فريق من المغردين ما تعرض له ديدات معتبيرن أنه "انتقام" منه ومن أبيه "لعدم استطاعة من قتلوه الرد عليهم بالحجج والبرهان".

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1217691035444432898

https://twitter.com/elturkey2022/status/1217752341459472387

من هو أحمد ديدات؟

وربط قطاع من المغردين بين يوسف وأبيه الداعية الإسلامي المرموق أحمد ديدات، الذي وافته المنية عام 2005.

وكان أحمد ديدات من أشهر الدعاة للإسلام وعرف بمناظراته العديدة مع دعاة مسيحيين وملحدين وقساوسة في دول مختلفة حول العالم.

https://twitter.com/o_obeidk/status/1217713121600659456

https://twitter.com/Mrbrary/status/1217711480533135361

https://twitter.com/November1470/status/1217739283391557632

كما قارن أحد المغردين ديدات بداعية الحقوق المدنية الأمريكي الشهير مالكوم إكس الذي اعتنق الإسلام، مشبهاً إياه باللاحق وتعرضهما لمحاولات اغتيال بسبب "قضيتهما".

https://twitter.com/19n6i/status/1217597937016102912

في المقابل، انتقد بعض المغردين المفارقة بين الحزن على فقدان ديدات وفي ذات الوقت "عدم تطبيق القيم التي دعى لها ديدات على أرض الواقع"، كما يرى داوود.

https://twitter.com/dawood1972/status/1217658555932794886