أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور اليوم الخميس، ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق حول قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه تهديدات لأوروبا على خلفية الموقف من الاتفاق النووي مع إيران.

وحسب الصحيفة فإن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران. وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقالت كرامب-كارينباور، وهي أيضا رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير الصحيفة الأمريكية: "هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود"، بيد أنها لم تقدم تفاصيل أكثر.