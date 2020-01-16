حقق اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، فوزا مهما على شبيبة القبائل في لقاء القمة الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب أيمن محيوص لنادي "سوسطارة" في الدقيقة 30 عن طريق ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرتقي النادي العاصمي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يتجمد رصيد "الكناري" عند النقطة 21 في المركز الخامس.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 15

3. اتحاد الجزائر 23 14

4. اتحاد بلعباس 22 14

5. شبيبة القبائل 21 14

6. مولودية وهران 20 14

--. وفاق سطيف 20 15

8. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 17 13

13. أولمبي الشلف 16 14

14. نجم مقرة 15 14

--. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15