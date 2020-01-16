أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 62 سنتا، أو 1 بالمئة، إلى 64.62 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتغلق عند 58.52 دولار للبرميل.

وبموجب اتفاق المرحلة 1 الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة قدرها 50 مليار دولار على مدى عامين.

وقال فيريندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس ”كان هذا توقيعا رسميا لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكنه يدعم بالتأكيد المعنويات“.

وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.

وقال شوهان إن بيانات رسمية أمريكية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية قدمت أيضا دعما للأسعار.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل.