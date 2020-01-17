أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة 11 شخصا لتورطهم في قضية فساد مالي كبير بأحد البنوك العمومية.

وأوضح الملازم أول فارس زلاقي من خلية الإعلام و الاتصال بأمن ولاية قسنطينة، أمس الخميس، أن تحقيقا معمقا استغرق أكثر أربعة أشهر قد أسفر عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 37 و 71 سنة من بينهم إطارات و مديرين بأحد البنوك بقسنطينة وكذا أصحاب وموظفي بعض شركات توزيع الأدوية و خبير عقاري لتورطهم في التلاعب بالقروض البنكية التي تحصل عليها أصحاب هذه الشركات دون تقديم ضمانات كافية للحصول عليها واستصدار كمبيالات وخطوط القرض.

وأشار ذات المصدر الذي لم يقدم توضيحات بشأن اسم البنك مبررا ذلك بأن هذه القضية تتسم بـ"حساسية كبيرة" ليكتفي بالقول بأن العملية قد أسفرت عن "هدر مبلغ مالي جد مهم" لم يكشف عنه أيضا.

و أضاف كذلك بأن المتورطين تم تقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن قضية "إساءة استغلال الوظيفة و التزوير والحصول على امتيازات في شكل قروض وتضخيم قيمة عقارات مرهونة". واستنادا لذات المصدر فقد صدر في حق ثلاثة منهم أمر الإيداع.