وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنتخب الوطني في المستوى الأول تحسبا لقرعة التصفيات لمونديال قطر، يوم 21 يناير الجاري بالقاهرة، والتي ستعرف مشاركة 40 منتخبا.

وحسب نظام الكاف فقد تم اختيار 26 منتخبات من التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب 14 منتخبا تأهلوا من الدور التمهيدي الأول، حيث سيتم توزيع الأربعين منتخبا إلى 10 مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في القرعة إلى أربع مستويات حتى تسهل عملية القرعة، حيث يتواجد محاربي الصحراء في المستوى الأول قاريا، إلى جانب منتخبات السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، والكونغو الديمقراطية، أما المستوى الثاني يتكون من منتخبات بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون وبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.

أما المستوى الثالث، فتتواجد فيه منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وإفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو، بينما حلت في المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا والطوغو والسودان ورواندا وغينيا الإستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

ووضعت الكونفدرالية الإفريقية أجندة لمباريات التصفيات، حيث قررت تنظيم الجولة الأولى بين 23و31 مارس المقبل، الجولة الثانية بين 1 و9 جوان، الجولة الثالثة والرابعة في سنة 2021.