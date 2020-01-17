انتقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" اختيار عاصمة الصحراء الغربية، مدينة العيون المحتلة، من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعات "فوتسال"

وراسلت الاتحادية الجزائرية رئيس الكاف أحمد أحمد عن تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا داخل القاعات 2020 بمدينة العيون المحتلة.

وأعلنت الـ"فاف" عدم مشاركتها في الاحتفال المقبل بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء الكاف.

وأشار بيان الفاف أن الكنفدرالية الإفريقية، كانت سباقة في الماضي للدفاع عن القيم الإنسانية وناضلت ضد كل أشكال الاستعمار من بينها نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

وتنظيم هذه التظاهرة في أرض محتلة، يضيف بيان الفاف، يعمل على تفرقة عائلة الكرة الإفريقية. كما طالب الهيئة الكروية الجزائرية تغيير مكان إجراء التظاهرة المذكورة.