تم بمستغانم إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 6 أشخاص على اليابسة، حسبما علم اليوم الجمعة من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن العملية التي قامت بها بشكل مشترك عناصر الأمن الحضري الخارجي لبلدية استيدية وأفراد كتيبة الدرك الوطني، جاءت بعد توقيف سيارتين مشبوهتين بالقرب من الشاطئ (15 كيلومترا غرب مستغانم).

وتم العثور بالسيارة الأولى على براميل من مادة البنزين (سعة 20 لترا) وألبسة وسترات الإنقاذ ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 500 أورو كان بحوزة أحد المشتبه بهم.

وتم على الفور توقيف المشتبه بهم الأربعة الذين كانوا على متن هذه السيارة وشخصين آخرين كانا على متن السيارة الثانية وجميعهم ينحدرون من ولاية غليزان، يضيف المصدر الأمني.

وبتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، سيتم في لاحقا تقديم الموقوفين الستة أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.