توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المجاهد و الوزير الأسبق المرحوم محمد كشود بعد حياة حافلة بالنضال والتضحيات والمواقف السامية النبيلة، عن عمر يناهز 82 عاما، حسب ما أفادت به وزارة المجاهدين .

و بهذه المناسبة الأليمة قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، في برقية ذكر فيها بمسار ومناقب الفقيد، تعازيه ومواساته لأسرة المجاهد والى رفاقه في الجهاد.

وأضاف زيتوني في برقيته أن الفقيد الذي "كان يكنى أثناء ثورة التحرير بـ"مراد عبد الله"، تشبع منذ نعومة أظافره بالقيم الوطنية، حيث بدأ نضاله العسكري سنة 1956 أين التحق بصفوف جيش التحرير الوطني ليسجن بعد سنة من الكفاح المسلح في 1957 والذي فر منه سنة 1961 ".

وتابع الوزير، إن الفقيد "أصيب بجروح في جهاده ضد المستعمر وواصل نضاله حتى نيل الاستقلال، وأبلى البلاء الحسن في الكفاح وأظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال "، ليواصل عطاؤه بعد الاستقلال، حيث تقلد العديد من المسؤوليات إلى غاية تقلده منصب وزير العلاقات مع البرلمان، وواصل نضاله في المنظمة الوطنية للمجاهدين". ووري الثرى اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة سطاوالي بالجزائر العاصمة.