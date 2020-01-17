توفي شخص بعد أن دهسته سيارة ببلدية الصور (مستغانم)، حسبما أستفيد اليوم الجمعة من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن فرق الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية تدخلت ليلة أمس الخميس لإجلاء شخص متوفي بعد أن دهسته سيارة بمنطقة الحشاشطة التابعة لبلدية الصور.

وقد تم تحويل جثة الضحية المتوفي بعين المكان (الطريق الوطني رقم 90) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية "العجال بلطرش" بعين تادلس.

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.