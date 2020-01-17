تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد، عشية اليوم الجمعة بقاعة رادس (تونس)، على نظيره الكونغولي بنتيجة (31-25)، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2020 الجارية من 16 إلى 26 يناير بتونس.

هذا الفوز هو الثاني لرفاق مسعود بركوس بعد المسجل يوم أمس الخميس أمام زامبيا (34-9) ليتأهل بذلك للدور الثاني للمنافسة رفقة المغرب، فيما أقصي منتخب الكونغو بعد تسجيله لهزيمتين أمام المغرب (25-34) واليوم أمام الجزائر.

وفي المقابلة الأخرى لحساب نفس المجموعة، تغلب المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بنتيجة عريضة (39-12).

ولحساب الجولة الثالثة المقررة يوم الأحد سيواجه السباعي الجزائري نظيره المغربي على الساعة 14:00 بقاعة رادس، في لقاء حاسم لنيل صدارة المجموعة، بينما يجري اللقاء الثاني والشكلي بين منتخبي زامبيا والكونغو .