توصلت إدارة فريق شبيبة القبائل ، اليوم الجمعة، لإتفاق مع مدرب الفريق الفرنسي لإنهاء مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق ابتداءا من يوم اليوم الجمعة.

هذا ما جاء في بيان لإدارة النادي نشر عبر صفحة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" للفريق أعلن من خلاله أن الطلاق بين إدارة الشبيبة و مدربها هيربيرت فيلود تم بالتراضي .

نفس المصدر أشار إلى أن إدارة الشبيبة قد أوكلت مهمة تدريب الفريق لجون إيف شاي بمساعدة مراد كعروف مع الإبقاء على عمر حمناد كمدرب للحراس و سمير جودار كعضو في الطاقم الفني للفريق.