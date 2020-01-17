قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح نادي السد للتتويج بكأس قطر لكرة القدم 2020 اليوم الجمعة بعد فوزه العريض في المباراة النهائية على نظيره الدحيل برباعية دون رد (4-0) في مواجهة قوية احتضنها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وسجل المهاجم الجزائري الذي اختير "رجل المباراة" هدفين في الدقيقتين 21 و 45 فيما سجلت الأهداف الأخرى عن طريق كل من نام تاي هي (د5) وأكرم عفيف (د 70 ضج) للسد.

و كان نادي السد قد تأهل لنهائي كأس قطر بفضل فوزه على الريان برباعية مقابل هدف واحد، في حين تأهل الدحيل إلى هذا الدور بعد فوزه على السيلية بهدفين دون رد.

ويحمل الدحيل لقب كاس قطر في نسخته الخامسة الأخيرة بفوزه على السد في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع السد رصيده من كأس قطر إلى لقبين بعد لقب عام 2016 .