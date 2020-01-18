أعلن مستشفى "سانت آن" في جنوب إفريقيا، عن وفاة الباحث والداعية المسلم يوسف ديدات (65 عاما)، عقب أطلاق مسلحين مجهولين النار على رأسه خارج محكمة الصلح في فيرولام الأربعاء الماضي.

وقال ابنه ريس ديدات، إن "العائلة والأصدقاء كانوا إلى جانب سريره عندما توفي بهدوء بعد ظهر اليوم الجمعة"، مشيرا إلى إقامة مجلس عزاء للراحل عقب الانتهاء من مراسم تتشييع الجنازة.

من جهته، قال مدير شركة الأمن الخاصة بريم بالرام، إن "رجلا أقترب ببساطة من ديدات، وأطلق النار عليه، وهرب إلى سيارة كانت متوقفة في شارع غروم القريب".

بدوره، أشار المتحدث باسم الشرطة العقيد ثامبيكا مبيلي، إلى أن "ديدات كان يسير مع زوجته عندما أطلق عليه الرصاص"، مضيفا: أن "الدافع وراء إطلاق النار غير معروف".