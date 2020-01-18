أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ردا على عدم سماع صوتهم في المظاهرات ضد التدخل التركي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي إن "الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي"، مؤكدا أن "هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في القيادة العامة للجيش الليبي اتجاه هذا الموقف أن نقول سمعا وطاعة للشعب الليبي".

وأضاف المسماري أن "الشعب الليبي خرج في مظاهرات مستمرة منذ إصدار البرلمان التركي قرارا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا"، موضحا بأن "المظاهرات الشعبية تدل على أن القبائل الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تدين وتندد بخيانة عملاء المجلس الرئاسي على رأسه السراج والأخوان المسلمين وبيعهم لليبيا مما جعل الشعب يقوم بتصعيد أكبر ليسمع صوته".

وختم، قائلا، "هذه الجماهير صعدت من أعمالها حتى تتمكن من إيصال صوتها للمجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي. والليبيين وصلوا إلى قناعة بأقفال الموانئ النفطية والحقول".

وفي هذا السياق، ينعقد في العاصمة الألمانية، غدا الأحد ، مؤتمر حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.