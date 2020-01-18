تم توقيف خلال مسيرات الجمعة الـ 48 من الحراك الشعبي، أمس 15 متظاهرا، في شارع ديدوش مراد بالعاصمة.

وأفادت التنسيقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن الموقوفين سيتم تقديمهم غدا الأحد أمام النيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب التنسيقية، فإن المعتقلين هم: حكيم ميهوبي، ورضا بوعريسة (سجينان سابقان أطلق صراحهما في 2 يناير) ، وأمين بن سعيد ، فريد بوغيدة ، كمال نمشي، مقران لاوشدي، مصطفى عطوي (رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد)، زهير قدام، جمال سلامي، والدكتور جمال الدين أولمان، ميسوم زروق، ياسين بن مسعود ، بلال كواش وسعيد بلقائد.