كشف رئيس بلدية وادي الفضة بالشلف لـ " الخبر" عن تقديمه دعوى قضائية ضد رئيس دائرة وادي الفضة على مستوى محكمة العطاف للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في ملف توزيع السكنات الاجتماعية والترقوي المدعم.

وأكد مجدوب رئيس البلدية في اتصال مع " الخبر"، أنه أودع عريضة على مستوى النيابة لدى محكمة العطاف ضد رئيس دائرة وادي الفضة الذي قام حسبه بعملية تعويض طالبي السكن وتوزيع الحصص السكنية خارج لجنة التوزيع بالدائرة التي أصبح اجتماعها شكليا كما تم تهميش رئيس البلدية بصفته ممثل سكان البلدية ومنتخب كما طالب المير من القضاء تشميع مكتب توزيع السكنات الذي أصبح العمل به ليلا ونهارا لطمس التجاوزات الحاصلة.

وبرر " المير" سبب لجوئه إلى العدالة بعجز السلطات الإدارية عن توقيف التجاوزات الحاصلة على مستوى دائرة وادي الفضة التي تسبب مسؤولوها في زرع الفتنة بين المواطنين والتمييز بينهم مما حول ملف السكن إلى قنبلة موقوتة قد تفجر الوضع الاجتماعي بالمنطقة نتيجة الاحتقان الحاصل خاصة بعدما اندلعت الاحتجاجات عقب نشر قائمة 120 مستفيد وكان لتدخل " المير" وقعا ايجابيا في تهدئة الأوضاع مؤقتا مما يتعين على الجهات الإدارية والقضائية التدخل لضمان الاستقرار بالمنطقة وتمكين المواطنين من حقهم الدستوري للحصول على سكن في إطار شفاف وقانوني.