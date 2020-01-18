تحدث قسم رصد العسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية "الإعلامية" عن مشاركة المركبات القتالية الروسية الصنع، وكذلك وحدات المدفعية ذاتية الدفع التي تم شراؤها في الصين، في التدريبات الأخيرة للجيش الوطني، وراقب اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة المناورات.

بدأت عمليات التدريب بإعداد المدفعية ذاتية الدفع من طراز PLZ 45 عيار 155 ملم، والتي دخلت الخدمة في عام 2014. كما تم عرض عمل المدافع ذاتية الدفع بعجلات مع مدافع هاوتزر عيار 122 ملم D-30، التي تم إنشاؤها على أساس Mercedes-Benz Zetros 2733A.

تم توفير غطاء جوي بواسطة مقاتلات سو-30إم كي أ ومروحيات مي-28إن إيه. وحاكت مواقع "العدو" قاذفات اللهب بي إم-21 "غراد".

وضربت دبابات القتال الرئيسية تي-72إم1 وأنظمة الصواريخ 3إس أو-23-4 "شيلكا" "العدو" بنيران مباشرة.

ضرب المدفعية المضادة للطائرات مع أنظمة الصواريخ المحمولة "إيغلا" الأهداف الجوية.

أخيرًا، قبل الهجوم مباشرةً ، شاركت - أنظمة قاذف اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك".

وشاركت أيضا مركبات المشاة القتالية BMP-2M ، التي تم تحديثها بمساعدة من الجانب الروسي، في اختراق الدفاع.

ضرب المدفعية المضادة للطائرات مع أنظمة الصواريخ المحمولة "إيغلا" الأهداف الجوية.

أخيرًا، قبل الهجوم مباشرةً ، شاركت - أنظمة قاذف اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك".

وشاركت أيضا مركبات المشاة القتالية BMP-2M ، التي تم تحديثها بمساعدة من الجانب الروسي، في اختراق الدفاع.