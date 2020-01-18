تأهلت جمعية عين مليلة المنتمية للرابطة المحترفة الأولى للدور ثمن النهائي لكاس الجزائر لكرة القدم بعد فوزها على ممثل رابطة ما بين الجهات، شباب أدرار، بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1) بعد الوقتين الإضافيين في لقاء متأخر للدور السادس عشر، جمع بينهما عشية اليوم السبت بأدرار.

ووقف ممثل ولاية أدرار الند للند أمام فريق من قسم النخبة قبل أن يغادر المنافسة مرفوع الرأس.

ويبقى الدور السادس عشر من كأس الجزائر مبتورا من ثلاث مقابلات: وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (الرابطة 1) المبرمج يوم الأحد 26 يناير وكذا جمعية وهران (الرابطة 2) - اتحاد الجزائر (الرابطة 1) ونادي بارادو (الرابطة 1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) يوم الخميس 13 فبراير.