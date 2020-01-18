دعت قوى البديل الديمقراطي إلى عقد جلسات وطنية يوم 25 جانفي الحالي تمهد لمؤتمر وطني مستقل عن السلطة.

وجاء في بيان للتكتل اليوم السبت " في مواجهة انقلاب 12 ديسمبر الماضي، الذي تديره السلطة الفعلية غير الشرعية والتسلطية، ثم تمديدها من خلال تعيين حكومة غير شرعية هي الأخرى، إنّ قوى عقد البديل الديمقراطي تدعو إلى عقد الجلسات الوطنية من أجل البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية في 25 جانفي 2020 بالجزائر العاصمة".

وأضاف البيان "ستشكل هذه الجلسات مرحلة التقاء جميع قوى البديل الديمقراطي بهدف عقد مؤتمر وطني مستقل عن السلطة. ستكون مفتوحة لجميع أولئك الذين ينظمون إلى مشروع الانتقال الديمقراطي الحتمي، والضرورة التاريخية لمسار تأسيسي ذات سيادة من ناحية، والذين رفضوا من ناحية أخرى المهزلة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة ويرفضون العملية السياسية الحالية التي تهدف من خلال المشاورات والمراجعة الدستورية إلى إضفاء الشرعية على نفس سلطة الأمر الواقع".

للتذكير، يضم تحالف قوى البديل الديمقراطي، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من النقابات المستقلة.