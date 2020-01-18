حاول عشرات الأشخاص مساء السبت اقتحام مسرح في باريس عندما علموا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت يحضران عرضا بداخله. وتصدت قوات الأمن لمجموعة المتظاهرين الذين هتفوا "جميعنا سويا، إضراب عام" وتحفظ حراس الأمن على الرئيس وزوجته في مكان آمن لبضع دقائق، ثم عادا لمتابعة العرض حتى نهايته.

وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين الذين ناهز عددهم الثلاثين شخصا، وفقا لأوساط الرئيس وزوجته. ووضع إيمانويل وبريجيت ماكرون اللذان كانا يحضران العرض، في مكان "آمن" لبضع دقائق ثم عادا لمتابعة العرض حتى نهايته. وأكدت شرطة باريس أن المتظاهرين لم يتمكنوا من الدخول.

وغادر الرئيس الذي يحب الخروج بشكل سرّي في باريس إلى أحد المطاعم أو المسارح، المكان بسيارة نحو الساعة 22:00 (21:00 ت غ) بحراسة الشرطة.