انضم المهاجم الجزائري، عبد الرحمان مزيان، إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، قادما من نادي العين الإماراتي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما أعلنه اليوم السبت الفريق الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأكد نادي العين على بيع خدمات مزيان (26 سنة) دون التطرق لمدة العقد وقيمته المالية، في انتظار حلوله بالعاصمة تونس للتوقيع على عقده وتقديمه للصحافة.

وجاء في منشوره على تويتر: "العين يعلن بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان للترجي الرياضي التونسي ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد".

وبالتالي يغادر المهاجم الجزائري منطقة الخليج العربي بعد فترة ستة أشهر فقط من التحاقه بصفوف العين الإماراتي، في جوان 2019 قادما من نادي اتحاد الجزائر، ليلعب بألوان بطل رابطة أبطال إفريقيا.

واختار الطاقم الفني للترجي التونسي، انتداب الجناح الأيسر الجزائري لتعويض رحيل لاعبه الدولي التونسي، أنيس البدري، نحو اتحاد جدة السعودي خلال الأسبوع الفارط.