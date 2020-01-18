قالت تونس يوم السبت إنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة والسلام في ليبيا، بعد دعوة متأخرة وجهتها ألمانيا لتونس يوم الجمعة.

وتعقد ألمانيا يوم الأحد مؤتمرا دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). كما دعت إليه عدة بلدان بينما لم تتلق تونس جارة ليبيا دعوة مما أثار غضب ودهشة الدبلوماسية التونسية.

وطالبت حكومة السراج يوم الخميس ألمانيا بدعوة تونس وقالت إنها عنصر مهم وطالما لعبت دورا محوريا واستضافت الليبيين في أوقات الأزمات. وعقب ذلك تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور المؤتمر.