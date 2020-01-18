دخلت الجزائر في قائمة الدول لأكثر ابتكاراً وفقا لمؤشر "بلومبرغ للابتكار" الذي تشرف عليه المؤسسة الأمريكية الشهيرة بلومبرغ، المتخصصة في البيانات المالية و الأخبار الاقتصادية، والذي شمل 60 بلدا، حيث احتلت المركز التاسع والأربعين في هذا التصنيف.

وحلت ألمانيا في المركز الأول على مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام 2020، في حين جاءت كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث.

وأطاحت ألمانيا بكوريا الجنوبية التي تصدرت القائمة على مدار السنوات الست الماضية، في حين صعدت سنغافورة إلى المركز الثالث، مقارنة بالمركز السادس العام الماضي.

وجاءت سويسرا في المركز الرابع، تليها السويد و"الكيان المحتل" وفنلندا والدنمارك.

أما الولايات المتحدة، والتي تصدرت قائمة الدول الأكثر ابتكارا عندما انطلق المؤشر في عام 2013، فقد تراجعت إلى المركز التاسع، مقارنة بالمركز الثامن في العام الماضي.



وحلت فرنسا عاشرا، كما تراجعت اليابان 3 مراكز لتحل في المركز الثاني عشر.

وصعدت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى المركز الخامس عشر، وجاءت ثانيا في فئة أنشطة براءات الاختراع، وضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

وجاءت بريطانيا في المركز الثامن عشر تليها إيطاليا، في حين احتلت روسيا المركز السادس والعشرين.

ويقوم "مؤشر بلومبرج للابتكار" الذي يضم 60 مركزا، والذي انطلق قبل 8 سنوات، بتحليل عشرات المعايير باستخدام 7 قياسات تشمل معدلات الإنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة.