تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال مقابلة مع شبكة ”دي. أ. زاد. أن” الإيطالية، عن نجم ريال مدريد السابق وجوفنتوس الإيطالي حاليا، البرتغالي كريستيانو رونالدو. وعند سؤال ميسي عن المنافسة مع رونالدو والفترة التي تواجد فيها رونالدو مع الريال، قال: ”منافستي مع كريستيانو استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على تلك المستويات لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك، كنا في فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وهما أفضل ناديين في العالم”. وتابع: ”مبارياتي ضد كريستيانو كانت خاصة دائما، وستبقى في أذهان الناس إلى الأبد، لقد كانت منافسة رياضية جميلة للغاية استمتعت بها شخصيا، كما استمتع الناس بها، سواء كان ذلك في مدريد أو برشلونة أو بشكل عام، كل من يحب كرة القدم”. وأضاف: ”في وجود كريستيانو، المواجهات ضد ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي”. للإشارة، فإن المنافسة الشرسة بين ميسي ورونالدو استمرت 9 مواسم في إسبانيا.