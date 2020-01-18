معروف عن سلطان عمان، الراحل قابوس بن سعيد، أن لديه بروتوكولا خاصا به، وهو أنه لم يذهب إلى المطار قط لاستقبال شخصيات من أي بلد، ولم يكسر هذا التقليد إلا عندما استقبل رئيس الهند، شانكار ديال شارما، في نهاية الثمانينات، وتعجب رجال حكومته ورجال الإعلام عندما شاهدوه يصعد سلم الطائرة، ويعانق الرئيس، ونزل معه متشابكي الأيدي، وفتح له الباب الأمامي للسيارة بنفسه حتى جلس، وحل هو مكان السائق وأخذ يقود السيارة حتى وصل به إلى القصر السلطاني. وعندما سأل الصحافيون السلطان الراحل عن سبب ذلك، أجاب: ”لم أذهب إلى المطار لاستقبال السيد شارما لأنه كان رئيسا للهند، ولكنني ذهبت لأنني درست في ”بونا” بالهند، وكان السيد شارما هو أستاذي الذي تعلمت منه كيف أعيش وكيف أتصرف وكيف أواجه المصاعب، وحاولت أن أطبق ما تعلمته منه عندما قدر لي أن أحكم”.