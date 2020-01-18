توصلت دراسة حديثة إلى أن اليابانيين هم أكثر شعبا في العالم يعيد الأشياء المفقودة إلى أصحابها. وكشفت دراسة للمقارنة بين أعداد الهواتف والمحافظ التي يسلمها الناس للشرطة في نيويورك وطوكيو، أن سكان العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 14 مليون نسمة، وتضيع فيها ملايين المقتنيات سنويا، فإن أكثر هذه المقتنيات يعود إلى أصحابها، باستثناء المظلات. وأضافت الدراسة أن 88٪ من الهواتف المفقودة سلمها المواطنون في طوكيو إلى الشرطة، في حين لم يسلم مواطنو نيويورك إلا 6٪، وبالمثل سلمت طوكيو 80٪ من المحافظ للشرطة، مقارنة بـ10٪ فقط في نيويورك، حسب شبكة ”بي بي سي”. وأضافت إن ”سبب الحرص على إعادة المفقودات في اليابان، يرجع إلى وجود أقسام شرطة صغيرة منتشرة في أحياء المدن، تسمى ”كوبان”، إذ اشتهر الضباط أنهم ودودون، فيوبخون المراهقين إذا أساؤوا التصرف ويساعدون العجائز في عبور الشارع، ويهاتف الضباط العجائز للاطمئنان عليهم في بيوتهم. وأشار إلى ”أن المجتمع الياباني يحرص على تعليم الأطفال أهمية تسليم المقتنيات المفقودة أو المنسية للشرطة، حتى لو كانت هذه الممتلكات عملات معدنية”.