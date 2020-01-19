شهدت ولاية الوادي مجزرة مرورية جديدة على الساعة الواحدة من ليلة السبت إلى الأحد خلفت 12 قتيلا و46 جريحا في حصيلة هي الأثقل والأكثر دموية منذ بداية السنة الجديدة، الحادث نجم على إثر اصطدام حافلتين للمسافرين قادمتين من اتجاهين متعاكسين على مستوى الطريق الوطني رقم3 غير المزدوج في إقليم بلدية أسطيل شمال الوادي.

ذكرت مصادر محلية، بأن حافلة الركاب الأولى كانت قادمة من حاسي مسعود باتجاه جيجل فيما كانت الحافلة الثانية قادمة من سطيف باتجاه ورقلة، وبعد دخولهما إلى شمال بلدية أسطيل على بعد 5 كلم باتجاه بسكرة وقع الاصطدام المروّع.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية من الوحدات القريبة، إلى إجلاء الضحايا ولملمة جثث القتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة بعد فصل أجزاء كبيرة من المركبتين المحطمتين والملتصقتين ببعضهما باستعمال وسائل التقطيع الآلية. وحسب مصالح الحالة المدنية، فإنه تم في البداية تسجيل 10 قتلى و41 جريحا بين ركاب الحافلة قبل نقلهم إلى مستشفى المغير والوادي حيث ارتفعت لاحقا حصيلة القتلى إلى 12 شخصا والجرحى إلى 46 جريحا فيما تم نقل 5 جرحى آخرين في حالة خطيرة إلى مستشفى الوادي المركزي نظرا لخطورة حالتهم التي تستدعى طاقما طبيا جراحيا متخصصا.