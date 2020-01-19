استيقظ سكان مدينة قصر البخاري جنوبي المدية فجر اليوم الأحد على مشهد جريمة شنعاء أخرى ذهب ضحيتها شاب عشريني طعنا بالسكين على يد آخر.

الضحية (ع.ر ) تاجر، يقطن بالحي التطوري المعروف لدى سكان المدينة بآسم "بيت ومطبخ"، تعرض لعملية قتل على يد غريمه والذي فاجأه بعدة طعنات بمقر سكناه في حدود منتصف ليلة السبت إلى الأحد تاركا إياه وسط بركة من الدم حسب مصدر من مكان الجريمة وقد تم نقل جثته إلى مصلحة الحفظ بالمستشفى في انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن المختصة إقليميا للتعرف على حيثيات الجريمة وتوقيف الجاني الذي هو أحد معارف الضحية، إذ تعتبر هذه ثاني جريمة قتل تهتز لبشاعتها مشاعر سكان المدينة في غضون شهر، بعد تلك التي ذهب ضحيتها أربعيني آخر على خلفية نزاع حول نقطة بيع بالسوق المغطاة قبالة مقبرة بن علية وسط المدينة نفسها.