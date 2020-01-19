قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات ضحايا الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم بالوادي.

كما كلف عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.

من جهته كلف عبد العزيز جراد، الوزير الأول، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتنقل إلى عين المكان لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بخصوص الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 12 شخصا وخلف 46 جريحا حالة بعضهم وصفت بالخطيرة. للإشارة الحادث وقع اثر اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين.



