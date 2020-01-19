تدخلت مصالح الحماية المدنية بتبسة، في ليلة السبت إلى الأحد بالقطب السكني الجديد الدكان أين تم إنقاذ عائلة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم من 3 إلى 49 سنة من موت محقق بعد تعرضهم لحالة اختناق وإغماء بسبب تسرب لأول أوكسيد الكربون.

كما تدخلت في عملية ثانية تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشريعة على مستوى مسكن بالمنطقة الريفية بئر الدروج التابعة اقليميا لبلدية بئر مقدم أين تسبب حادث احتراق قارورة غاز بوتان في إصابة شخصين، 25 و60 سنة بجروح.

وقامت وحدة الماء الأبيض من جهتها باخماد حريق نشب بزريبة في دوار القواسمية وأنقذت 100 رأس من الماشية في ذات الموقع فيما تسبب حادث مرور باصطدام سيارتين بحي سكانسكا في إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة وقد نقل الضحايا لقسم الاستعجالات لتقديم الأسعافات الأولية.