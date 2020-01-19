حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن الـ 1000 متر.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة أن الولايات المعنية هي: الأغواط، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت وتلمسان.

وسيكون تساقط الثلوج بداية من العاشرة ليلا ويستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين، ويصل سمك الثلوج ما بين 10 و 15 سم.

وكما أضاقفت ذات المصالح، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية على العديد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب خريطة اليقظة، فان الولايات المعنية بتهاطل الأمطار هي، سيدي بلعباس، وهران، عين تموشنت، سعيدة، تلمسان معسكر، المسيلة، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، غليزان ومستغانم.

وحسب المصدر ذاته، فإن كميات الأمطار المتوقعة ستصل إلى نحو 25 ملم محليا، وستستمر إلى غاية السادسة مساءً.