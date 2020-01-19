أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال"، في بيان لها اليوم الأحد، عن انقطاع الماء الشروب ببلدية سيدي موسى.

وحسب البيان، فان انقطاع التزويد بالماء الشروب سيكون على مستوى كل من حي 300 سكن، وولاد علال، حي متيجي، حي المكتوب، حي "كابيتان سعيد"، وحي بوقرة 1 و2 ببلدية سيدي موسى.

وذلك بسبب أشغال للشركة في المنطقة الخاصة بتركيب جزء هيدروليكي على أنبوب توزيع رئيسي، بمحطة الضخ لسيال بسيدي موسى، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

وأوضحت سيال أن عودة إمدادات مياه الشرب سيكون تدريجيا اليوم الأحد، فور الإنتهاء من الأشغال.