حكمت محكمة بسكرة اليوم الأحد الطالب على محمد الأمين بن عالية، وهو من معتقلي الحراك الشعبي بالولاية، بالسجن 18 شهرا مع غرامة قدرت بـ 100 الف دج.

واعتقل الطالب الجامعي محمد الأمين يوم 26 ديسمبر الماضي بعد استدعاء وصله من الشرطة القضائية، وبعد عرضه أمام وكيل الجمهورية يوم 29 ديسمبر وجه له أمر بالمثول الفوري في حقه مع إيداع بالحبس المؤقت.

والطالب متابع بتهمة اهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر الغير مسلح، على خلفية كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.