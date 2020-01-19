خلفت ثلاث حوادث مرور ببلديات سيدي أمحمد بن علي، القلعة وبن داود بولاية غليزان قتيلان وجريحان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، بأن الحادث الأول وقع صبيحة اليوم الأحد، أدى إلى مقتل شاب إثر سقوطه من دراجة نارية بالطريق الوطني رقم4 بالمحول الدوراني عند نقطة المراقبة للأمن الوطني ببلدية بن داود، أمّا الحادث المميت الثاني والذي أفضى إلى مقتل شخص في 56 من العمر، نجم عن دهسه من طرف مركبة بالطريق الولائي رقم 12 بدوار أولاد سعيد ببلدية القلعة حيث تمّ تحويل جثته إلى عيادة يلل، في حين لم تسجل خسائر بشرية بحادث مرور أخر وقع أمس السبت بمنطقة شايب الذراع ببلدية سيدي امحمد بن علي اثر اصطدام جرار بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم19.

وتم إجلاء المصابين إلى عيادة المدينة.