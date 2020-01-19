أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأحد في بيان لها، عن تمديد آجال التسجيل الخاصة في قرعة أداء فريضة الحج لموسمي 2020 و2021 لمدة خمسة (15) عشر يوما إضافية.

وجاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين، الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج لموسمي 2020 و2021 انه تقرر تمديد أجال التسجيلات لمدة خمسة عشر (15) يوم إضافية، وهذا لغاية يوم السبت الفاتح من فيفري القادم بدلا من يوم السبت 18 جانفي 2020، بهدف إعطاء فرصة أكثر للتسجيل".

وأوضح ذات البيان أنه تقرر"تأجيل إجراء القرعة لموسم 2020 و2021 إلى غاية يوم السبت 8 فيفري 2020 بدلا من يوم السبت 25 جانفي المقبل".

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين المعنين إلى "التعجيل باستكمال تسجيلهم والإعداد المسبق لجوازات سفرهم الضرورية" لهاته العملية، مشيرة الى أن عملية القرعة "ستتم للسنتين معا 2020 و2021 " .