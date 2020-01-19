كشفت مصادر إعلامية سودانية بأن مهاجم نادي المريخ، محمد عبد الرحمن الملقب بـ "الغربال"، سيصل في الثانية عشرة من ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة تمهيداً للانضمام لفريق أهلي برج بوعريريج.

وأعلن نادي أهلي البرج عن استعدادهم لاستقبال الغربال ظهر اليوم ومن ثم إخضاعه لكشف طبي شامل يتم على ضوء نتائجه وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق أو صرف النظر عن اللاعب.

وأكد المصدر لصحيفة " الصيحة" السودانية، أن باب الانتقالات الشتوية في الجزائر كان يفترض أن ينتهي اليوم قبل أن يتم تمديده بواسطة الاتحاد الجزائري لـ(48) ساعة، مشيراً لأنهم كانوا يأملون حضور محمد عبد الرحمن مبكراً للجزائر حتى لا يكون هنالك سباق مع الوقت كما يحدث حالياً.

ولم يقطع المصدر في حديثه لـ(الصيحة) بضم اللاعب رغم تأكيده أنهم يرغبون في خدماته وأنه أحد الخيارات التي وضعوها في حساباتهم منذ فترة ليست قصيرة للتعاقد معهم، غير أن تأخُّر حضور اللاعب إلى الجزائر وبعض التغييرات التي طرأت على مستوى الإطار الفني بالنادي قادت لبعض التعقيدات.