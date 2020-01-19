يوجد الجرحى الثلاثة الذين تم تحويلهم نحو مستشفى بشير بن ناصر بولاية بسكرة والذين كانوا من ضمن ضحايا حادث المرور الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين بلدية أسطيل بالوادي وبلدية أوماش ببسكرة، في حالة صحية مستقرة.

وقال المدير المحلي للصحة محمد العايب، لوكالة الأنباء الجزائرية، انه: "في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد نقل جريحان ينحدران

من ولاية جيجل من طرف عناصر الحماية التابعين لولاية بسكرة الذين تدخلوا لدعم زملائهم من ولاية الوادي في هذا الحادث، إلى مستشفى بشير بن ناصر، فيما حول الجريح الثالث الذي نقل في وقت سابق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبلدية المغير بالوادي، للخضوع لعملية جراحية في طب المخ و الأعصاب وهو الاختصاص الذي تفتقر إليه المؤسسة الصحية بالمغير إضافة إلى الاكتظاظ المسجل بذات الهيكل الصحي بسبب العدد الكبير للضحايا من وفيات و جرحى".

و أفاد بأن "الجريحين الأولين يعانيان من كسور متعددة فيما يخضع الجريح الثالث في الوقت الراهن للفحوص اللازمة التي تسبق الجراحة".

وقد تنقل والي بسكرة السيد أحمد كروم إلى المستشفى حيث اطلع على الوضع الصحي للجرحى و ظروف التكفل الطبي بهم.

للتذكير، وقع حادث اصطدام مباشر في حدود الساعة الثانية صباحا على الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين بلدية أسطيل بالوادي و بلدية أوماش ببسكرة بين حافلتين إحداهما تعمل على خط ورقلة/جيجل و الثانية على خط سطيف/ورقلة تسبب في هلاك 12 شخصا و جرح 46 آخرين.