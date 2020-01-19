التمست النيابة العامة بمحكمة عنابة، اليوم الأحد، 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار في حق الصحفي مصطفى بن جامع، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي يوم 02 فيفري المقبل، وكان الصحفي ورئيس تحرير يومية "لوبرفنسال" الصادرة بعنابة وضع تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من شهر ومنع من المشاركة في مسيرات الحراك.

وتوبع الصحفي بن جمعة بثلاث تهم هي: التحريض على التجمهر غير المسلح، المشاركة في تجمهر غير مسلح، منع مترشح من تأدية حملته الانتخابية.