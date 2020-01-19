تواجه الدول المشاركة في قمة سلام دولية من أجل ليبيا في العاصمة الالمانية "رلين"، صعوبات اليوم الأحد من أجل إعادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إلى طريق الدبلوماسية بعد أيام من انسحابه من محادثات وبعدما عطل حلفاؤه ما يربو على نصف إنتاج ليبيا من النفط، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأفادت مسودة بيان تخضع للنقاش في القمة "ندعو جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار".

وفي حين ينصب الاهتمام على التوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل استئناف المحادثات، يشعر الدبلوماسيون بالقلق من أن يستغل الجانبان المتحاربان أي فترة هدوء في القتال لإعادة إمداد الخطوط الأمامية، وقال دبلوماسي غربي "الجانبان وداعموهما ليسوا مستعدين لإلقاء السلاح"،

وتدعو مسودة البيان جميع الأطراف للاعتراف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية باعتبارها الكيان الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي كما دعا جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد منشآت إنتاج النفط.

وسيحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزعماء عرب وأوروبيون القمة كذلك، واستهلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستضيف القمة الاجتماعات بنقاش مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو الذي ترأس بلاده لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

ولن يسعى الزعماء إلى التوسط في سبيل اتفاق لاقتسام السلطة بين حفتر ورئيس الوزراء المعترف به دوليا فائز السراج.

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددًا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى، وقال أردوغان إن موقف تركيا حيال ليبيا، لعب دورًا كبيرًا في كبح جماح الإنقلابي خليفة حفتر.