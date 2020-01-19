أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن الكشف على نتائج الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان 2019، سيكون غدا الإثنين.

وجاء في بيان للوزارة منشور على صفحتها في "فايسبوك": "تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم جميع الأساتذة المشاركين في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، للمراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2019، التي جرت يوم 31 ديسمبر 2019، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم الإثنين 20 جانفي على الساعة الثالثة مساء".

وأضاف البيان، أن القوائم ستشهر في نفس اليوم ونفس التوقيت، على مستوى مديريات التربية.